Составьте химические формулы веществ молекулы которых имеют состав 2 атома хлора и 7 атомов кислорода P1 и 4 атома брома.
Химия
Составьте химические формулы веществ молекулы которых имеют состав 2 атома хлора и 7 атомов кислорода P1 и 4 атома брома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CI2O7P1Br4 это ответ ци два о семь п бром четыре.)
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