Какое значение имеют кишечнополосатые?

Биология
Какое значение имеют кишечнополосатые?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кишечнополостные имеют большое значение в жизни и играют огромную роль в природе.  Используются как в пищу, так и для проведения опытов.  Питаются мелкими животными (рыбами, ракообразными), таким образом регулируют их численность в природе. Также некоторые из видов создают коралловые рифы.
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