Какое значение имеют кишечнополосатые?

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Кишечнополостные имеют большое значение в жизни и играют огромную роль в природе. Используются как в пищу, так и для проведения опытов. Питаются мелкими животными (рыбами, ракообразными), таким образом регулируют их численность в природе. Также некоторые из видов создают коралловые рифы.