Прыказки пра шчасце
Литература
Прыказки пра шчасце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шчасце і трасца-пераходныя свацці. Шчасце пераходам жыве. За дурным шчасце бяжыць. Са шчасцем добра і ў грыбы пайсці. Шчасце не конь-у аглоблі не запражэш і не паедзеш. Хто ў бядзе не быў,той шчасця не зведае.
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