Подскажите за 40 баллов. Где в предложениях нужна запятая? Отец не жалел ничего д??я его содержания и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы и он прощает Кирилу Петровича - отц...

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Подскажите за 40 баллов. Где в предложениях нужна запятая? Отец не жалел ничего д??я его содержания и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы и он прощает Кирилу Петровича - отца Маши. Но к отцу Маши приезжает князь Вирейский и просит отдать Машу за него и отец соглашается.

Автор: Гость