Подскажите за 40 баллов. Где в предложениях нужна запятая? Отец не жалел ничего д??я его содержания и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы и он прощает Кирилу Петровича - отц...

Русский язык
Подскажите за 40 баллов. Где в предложениях нужна запятая? Отец не жалел ничего д??я его содержания и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы и он прощает Кирилу Петровича - отца Маши. Но к отцу Маши приезжает князь Вирейский и просит отдать Машу за него и отец соглашается.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец не жалел ничего для его содержания, и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы, и он прощает Кирилу Петровича. Но к отцу Маши приезжает князь Варейский и просит отдать Машу за него, и отец соглашается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Притчи на тему образование
Ответить
Русский язык
Поставь и запиши предложения со словами сосна и весна чтобы они отвечали на вопро??ы что?чего? о чем?
Ответить
История
Помогите нужна информация ответы на контрольную по истории всеобщей 8 класс
Ответить
Математика
Помогите номер 7 последние 3 примера не решать
Ответить
Алгебра
2. Докажите, что неравенство (а – 5)*(а + 3) > (а + 1)*(а – 7), верно при любых значениях а. решите только с полным решениям у кого будет прав...
Ответить