Подскажите за 40 баллов. Где в предложениях нужна запятая? Отец не жалел ничего д??я его содержания и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы и он прощает Кирилу Петровича - отц...
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Подскажите за 40 баллов. Где в предложениях нужна запятая? Отец не жалел ничего д??я его содержания и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы и он прощает Кирилу Петровича - отца Маши. Но к отцу Маши приезжает князь Вирейский и просит отдать Машу за него и отец соглашается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отец не жалел ничего для его содержания, и поэтому Дубровский позволял себе роскошные прихоти. Но любовь к Маше меняет его планы, и он прощает Кирилу Петровича. Но к отцу Маши приезжает князь Варейский и просит отдать Машу за него, и отец соглашается.
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