Переведите номер 7 на русский! Срочно!!

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Переведите номер 7 на русский! Срочно!!
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Автор: Гость
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Гость:
Текст про птиц, то что они улетают из-за снега
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