Ответьте на вопросы. 1.Что является главной частью любого увелечительного прибор??? 2.В чём отличия штативной лупы от ручной? 3.Опишите как устроен микроскоп.Какого значение каждой из его частей?

Биология
Ответьте на вопросы. 1.Что является главной частью любого увелечительного прибор??? 2.В чём отличия штативной лупы от ручной? 3.Опишите как устроен микроскоп.Какого значение каждой из его частей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Линза2. Штатива лупа имеет приспособление для жёсткой установки или крепления её на любой ровной поверхности . Это приспособление и есть штатив . А ручная лупа снабжена только ручкой .3.Устройство световых микроскопов: А - МИКМЕД-1; Б - БИОЛАМ. 1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 - микрометренный винт, 6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 - предметный столик, 10 - револьверное устройство, 11 - объектив, 12 - корпус коллекторной линзы, 13 - патрон с лампой, 14 - источник электропитания.

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