Ответьте на вопросы. 1.Что является главной частью любого увелечительного прибор??? 2.В чём отличия штативной лупы от ручной? 3.Опишите как устроен микроскоп.Какого значение каждой из его частей?

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1. Линза2. Штатива лупа имеет приспособление для жёсткой установки или крепления её на любой ровной поверхности . Это приспособление и есть штатив . А ручная лупа снабжена только ручкой .3.Устройство световых микроскопов: А - МИКМЕД-1; Б - БИОЛАМ. 1 - окуляр, 2 - тубус, 3 - тубусодержатель, 4 - винт грубой наводки, 5 - микрометренный винт, 6 - подставка, 7 - зеркало, 8 - конденсор, ирисовая диафрагма и светофильтр, 9 - предметный столик, 10 - револьверное устройство, 11 - объектив, 12 - корпус коллекторной линзы, 13 - патрон с лампой, 14 - источник электропитания.