Медиана BD треугольника АВС разбивает его на два треугольника ,периметр которого равны 32см и 36см.Найдите периметр треугольника ABC,если ВD=10см

Алгебра

Медиана BD треугольника АВС разбивает его на два треугольника ,периметр которого равны 32см и 36см.Найдите периметр треугольника ABC,если ВD=10см

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