В ромбе ABCD угол B равен 120 градусов. Определите углы треугольника AOB, O -точка пересе??ения диагоналей

Геометрия
В ромбе ABCD угол B равен 120 градусов. Определите углы треугольника AOB, O -точка пересе??ения диагоналей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если АВСД - ромб, то диагонали являются его биссектрисами. Рассмотрим треугольник АОВ. Угол АВО равен половине угла АВС и равен 120/2=60 град. Угол АОВ - 90 град, т.к. диагонали ромба пересекаются под прямым углом. Т.к. сумма всех углов треугольника 180 град, то оставшийся угол ВАО = 180-90-60 = 30 град.
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