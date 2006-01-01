1) Назовите, из каких внутренних оболочек состоят планеты земной группы. У всех ли ??ланет земной группы есть воздушная оболочка - атмосфера? 2) Совершите мысленное путешествие к центру Земли. Расскажите о том, как меняется ве...

Гость: Гость:

1)Гидросфера, атмосфера,,биосвера,литосвера (возможно ноосфера) Атмосфера — газовая оболочка небесного тела. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. В определении атмосферы нигде не написано что она должна быть пригодна для жизни. Газовые оболочки есть у 7 из 8 планет солечный системы (последовательно от венеры до нептуна. Плутон с 2006 года не считается планетой) . Что касается экзопланет, трудно предположить. Их определяли только по их влиянию на светило, вокруг которого вращаются. Но скорее всего есть, учитывая их массу. 2)Сначала опускаясь мы чувствуем почву,но уже на существенной глубине мы чувствуем очень высокие температуры,за мантией мы движемся к жидкому центру земли-ядру