Какие вы видите черты классицизма в оде на день восшествия на всерос. престол императрицы Елисаветы
Литература
Какие вы видите черты классицизма в оде на день восшествия на всерос. престол императрицы Елисаветы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Единство времени и места 2. Деление героев на положительных и отрицательных 3. Между чувствами и разумом побеждает разум 4. Герой статичен
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