ХЕЛП МИ ПЛИС найдите наименьшее и наибольшее значения заданной функции на заданном промежутке у=3/2х в степени 2/3 - х, (0;8)

Алгебра
ХЕЛП МИ ПЛИС найдите наименьшее и наибольшее значения заданной функции на заданном промежутке у=3/2х в степени 2/3 - х, (0;8)
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