СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!сочинение на тему "Мои права заканчиватся , там где начинаются ваши .

Гость: Гость:

"Человек рождается наделенным присущими ему правами...(...) никто не вправе ограничивать его права." По этой стилизованной выдержке из Декларации прав человека можно с уверенностью сказать - права человека всегда ограничены. Свобода, как и права человека, имеет границы, она не может быть беспредельной. Полная свобода каждого -это полнейшая анархия, причем в самом худшем смысле этого слова. Права каждого человека всегда будут ограничиваться правами другого - в этом смысле, полного правового раскрепощения в человеческом обществе никогда не произойдет. Понятно, что п о л н о с т ь ю правовым государство не станет никогда, и миф о "правовом государстве", особенно при капитализме - это всего лишь лозунг, ложь навязываемая и кидаемая либералами, которые прикрывают этим лозунгом, как ширмой, свою сущность, совершенно диктаторскую и классово определенную на деле. Потому им, либералам, приходится обманывать простой народ такими лозунгами, такой ложью, чтобы простой народ не смог увидеть за этой ширмой классовых интересов. Возвращаясь к основной теме сочинения на основе сделанных выводов в рассуждении, можно дополнить это утверждения - права каждого человека кончаются там, где начинаются интересы господствующего класса.