Все точки расположенные на одной параллели,имеют
География
Все точки расположенные на одной параллели,имеют
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Имеют одинаковые широту
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