Задано число 132. Найдите все его делители. 2. Разложите число 118 на простые множители. 3. Найдите НОК. а) 32 и 24; б) 17 и 51. 4. Найдите НОД. а) 26 и 58; б) 72 и 16. 5. Решите пример и найдите все делители для полу...

Математика

Задано число 132. Найдите все его делители. 2. Разложите число 118 на простые множители. 3. Найдите НОК. а) 32 и 24; б) 17 и 51. 4. Найдите НОД. а) 26 и 58; б) 72 и 16. 5. Решите пример и найдите все делители для полученного числа: 8,4 * 0,5 + 30,16 : 5,2. 6. Найдите максимальное трехзначное число, кратное 3, 5 и 12.

Автор: Гость