Задано число 132. Найдите все его делители. 2. Разложите число 118 на простые множители. 3. Найдите НОК. а) 32 и 24; б) 17 и 51. 4. Найдите НОД. а) 26 и 58; б) 72 и 16. 5. Решите пример и найдите все делители для полу...
Математика
Задано число 132. Найдите все его делители. 2. Разложите число 118 на простые множители. 3. Найдите НОК. а) 32 и 24; б) 17 и 51. 4. Найдите НОД. а) 26 и 58; б) 72 и 16. 5. Решите пример и найдите все делители для полученного числа: 8,4 * 0,5 + 30,16 : 5,2. 6. Найдите максимальное трехзначное число, кратное 3, 5 и 12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
132- 2 4 6 11 12 22 33 66 Нок (32 24) = 96 Нок (17 51) = 51 Нод (26 58) = 26 Нод (72 16) = 8 8,4*0,5+30,16÷5,2=10 10- 2 5 Максимальное трехзначное кратное чисел 3 5 12 = 960
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