Самодиктант.Напиши восемь словс непроизносимым согласнымв корне.Подчеркни в каж??ом слове орфограмму-букву, которая обозначает непроизносимый согласный звук.

Русский язык
Самодиктант.Напиши восемь словс непроизносимым согласнымв корне.Подчеркни в каж??ом слове орфограмму-букву, которая обозначает непроизносимый согласный звук.
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Гость:
прелесТный капусТный радосТный
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