Самодиктант.Напиши восемь словс непроизносимым согласнымв корне.Подчеркни в каж??ом слове орфограмму-букву, которая обозначает непроизносимый согласный звук.
Русский язык
Самодиктант.Напиши восемь словс непроизносимым согласнымв корне.Подчеркни в каж??ом слове орфограмму-букву, которая обозначает непроизносимый согласный звук.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прелесТный капусТный радосТный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Теплоход проходит расстояние между двумя пристанями за 9 часов а катер за 6 часов Сравните Расстояние пройденное теплоходом до 7часов и пройденный ...
Математика