Самодиктант.Напиши восемь словс непроизносимым согласнымв корне.Подчеркни в каж??ом слове орфограмму-букву, которая обозначает непроизносимый согласный звук.

Русский язык

Самодиктант.Напиши восемь словс непроизносимым согласнымв корне.Подчеркни в каж??ом слове орфограмму-букву, которая обозначает непроизносимый согласный звук.

Автор: Гость