Теплоход проходит расстояние между двумя пристанями за 9 часов а катер за 6 часов сравните Расстояние пройденное теплоходом до 7:00 и пройденное катером за 5 часов
Математика
Теплоход проходит расстояние между двумя пристанями за 9 часов а катер за 6 часов сравните Расстояние пройденное теплоходом до 7:00 и пройденное катером за 5 часов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплоход за 7 часов проходит расстояние 7/9 всего пути, а катер за 5 часов проходит расстояние 5/6 всего пути. Теперь надо сравнить эти два числа7/9 = 14/18; 5/6=15/18, получается 15/18 больше, чем 14/18, значит расстояние, пройденное катером за 5 часов больше, чем расстояние, пройденное теплоходом за 7 часов
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