36 килограмм макарон расфасовали в 9 одинаковых пакетов Сколько нужно таких пакетов чтобы расфасовать еще 28 килограмм макарон?

Математика

36 килограмм макарон расфасовали в 9 одинаковых пакетов Сколько нужно таких пакетов чтобы расфасовать еще 28 килограмм макарон?

Автор: Гость