36 килограмм макарон расфасовали в 9 одинаковых пакетов Сколько нужно таких пакетов чтобы расфасовать еще 28 килограмм макарон?
Математика
36 килограмм макарон расфасовали в 9 одинаковых пакетов Сколько нужно таких пакетов чтобы расфасовать еще 28 килограмм макарон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 : 9 = 4(кг) - В одном пакете 28 : 4 = 7(пакетов) - требуется для расфасовки 28 кг макарон Ответ: 7 пакетов
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