36 килограмм макарон расфасовали в 9 одинаковых пакетов Сколько нужно таких пакетов чтобы расфасовать еще 28 килограмм макарон?

Математика
36 килограмм макарон расфасовали в 9 одинаковых пакетов Сколько нужно таких пакетов чтобы расфасовать еще 28 килограмм макарон?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36 : 9 = 4(кг) - В одном пакете 28 : 4 = 7(пакетов) - требуется для расфасовки 28 кг макарон Ответ: 7 пакетов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1)2а - 8а + 3а 4)8в+4в-7в 2)7а-13а-4а 5)0,6с -с+0,5с 3)9в-5в-3в 6)2,9с+3с-10с Пожалуйста с решением
Ответить
Русский язык
Спиши однокоренные слова. Выдели корень. Заявить, явка, объявить, предъявить. О??ьяснить, ясный, разъяснить. Единый, объединить, разъедини...
Ответить
Биология
Для чего нужен зародышевый корешок у однодольного растения?Заранее спасибо!
Ответить
Математика
12078:3•21750:614•2931:5862
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слов косолапый,белоствольной
Ответить