360 м\мин=? м\с. 180 м\мин=? м\с. 240 м\мин=? м\с. 480 м\мин=? м\с. 900 м\мин=? м\с Вставить цифру 5717+*4*8=821* вырази в сантиметрах. 5м8см=? 6мин=? 3 дм 4 см =? 20 мм= ? Вырази значение величин в указанных единицах. 1 кг 18...
Математика
360 м\мин=? м\с. 180 м\мин=? м\с. 240 м\мин=? м\с. 480 м\мин=? м\с. 900 м\мин=? м\с Вставить цифру 5717+*4*8=821* вырази в сантиметрах. 5м8см=? 6мин=? 3 дм 4 см =? 20 мм= ? Вырази значение величин в указанных единицах. 1 кг 180г=? г. 3кг 60г=? г. 1 км 700м= ?м. 5км 50м =? м. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=1КГ 180Г=1180Г B=3КГ 60Г=3060Г C=1КМ 700М=1700М D=%RV 50М=5050М
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