360 м\мин=? м\с. 180 м\мин=? м\с. 240 м\мин=? м\с. 480 м\мин=? м\с. 900 м\мин=? м\с Вставить цифру 5717+*4*8=821* вырази в сантиметрах. 5м8см=? 6мин=? 3 дм 4 см =? 20 мм= ? Вырази значение величин в указанных единицах. 1 кг 18...

Математика

360 м\мин=? м\с. 180 м\мин=? м\с. 240 м\мин=? м\с. 480 м\мин=? м\с. 900 м\мин=? м\с Вставить цифру 5717+*4*8=821* вырази в сантиметрах. 5м8см=? 6мин=? 3 дм 4 см =? 20 мм= ? Вырази значение величин в указанных единицах. 1 кг 180г=? г. 3кг 60г=? г. 1 км 700м= ?м. 5км 50м =? м. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!

Автор: Гость