Какие места, есть,чтобы вкусно покушать в вашей стране? Какие виды продуктов питания и напитков вы можете получить там? Пожалуйста напишите маленький рассказ на английском языке.Буду очень благодарна
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Какие места, есть,чтобы вкусно покушать в вашей стране? Какие виды продуктов питания и напитков вы можете получить там? Пожалуйста напишите маленький рассказ на английском языке.Буду очень благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My country Russian. in our country many restaurants. a lot of them. drinks most often cocktail, juice, tea, coffee and many others. of the food is often give pizza, sushi, potato fries and others. in our country hungry not stay! Я очень старалась. Надеюсь тебе очень помогла!) составь лайк и лучший ответ пожалуйста))
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