Какие места, есть,чтобы вкусно покушать в вашей стране? Какие виды продуктов питания и напитков вы можете получить там? Пожалуйста напишите маленький рассказ на английском языке.Буду очень благодарна

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Какие места, есть,чтобы вкусно покушать в вашей стране? Какие виды продуктов питания и напитков вы можете получить там? Пожалуйста напишите маленький рассказ на английском языке.Буду очень благодарна

Автор: Гость