Площадь поверхности куба равна 200. Найдите его диагональ
Алгебра
Площадь поверхности куба равна 200. Найдите его диагональ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200•4=800 всё чего сложнокг
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