369 есеп,6 сынып математика

Математика
369 есеп,6 сынып математика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
369*6=2214 2214+369=2283
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