(3a+2bc)2=9a2+12abc+4b2c2 Верно ли торжество?
Алгебра
(3a+2bc)2=9a2+12abc+4b2c2 Верно ли торжество?
Ответ(ы):
Гость:
По формуле сокращенного умножения (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 Раскладываем, получается всё верно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 150 км/ч, проезжает мимо столба за 6 секунд. ??айдите длину поезда
Математика
В цирке всего 550 человек ,из которых 80 процентов зрители ,а остальные -работники эт??го цирка .Сколько работников было в цирке
Обществознание
Закончи высказывание на тему Как животные приспосабливаются к условиям жизни д??лают запасы корма............................... в неурожайные...
Математика
Экспресс Лондон-Хогвартс остановили Дементоры , когда он приехал ровно 75 % пути. Каково расстояние от Лондона до Хогвартса , если экспрессу остало...