Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 150 км/ч, проезжает мимо столба за 6 секунд. ??айдите длину поезда

Математика

Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 150 км/ч, проезжает мимо столба за 6 секунд. ??айдите длину поезда

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