3а+5b=51 12a-11b=18 Помогитееее!!!!
Алгебра
3а+5b=51 12a-11b=18 Помогитееее!!!!
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Гость:
1)Это первое, прости но второе нету времени решать по примеру думаю справишься !
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