3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3 + 3H2 Вычислите объем водорода (н.у.), выделившегося при действии избытк?? раствора серной кислоты на 3 г алюминия, содержащего 10% примесей.
Химия
3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3 + 3H2 Вычислите объем водорода (н.у.), выделившегося при действии избытк?? раствора серной кислоты на 3 г алюминия, содержащего 10% примесей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(Al-чист)=m(смеси)*массовая доля(Al)/100%=3 г * 90%/100%=2.7 г количество вещества - n(Al)=m(Al)/M(массовая доля)(Al)= 2.7 г / 27 г/моль = 0.1 моль n(H2):n(Al)=3:2 --> n(H2)=1.5*n(Al) = 0.15 моль V(H2)=Vm*n(H2)=22.4 л/моль * 0.15 моль = 3.36 л
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