3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3 + 3H2 Вычислите объем водорода (н.у.), выделившегося при действии избытк?? раствора серной кислоты на 3 г алюминия, содержащего 10% примесей.

Химия

3H2SO4+2Al=Al2(SO4)3 + 3H2 Вычислите объем водорода (н.у.), выделившегося при действии избытк?? раствора серной кислоты на 3 г алюминия, содержащего 10% примесей.

Автор: Гость