Подчеркни в словах только те парные согласные, которые нужно проверить. подбери к ним прверочные слова. прицеп ошибка коровка лёгкие червяк шкаф город торт шишка ложки.

Русский язык
Подчеркни в словах только те парные согласные, которые нужно проверить. подбери к ним прверочные слова. прицеп ошибка коровка лёгкие червяк шкаф город торт шишка ложки.
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Автор: Гость
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Гость:
Ошибка коровка .лёгкие. словарное слово    ложки город
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