Подчеркни в словах только те парные согласные, которые нужно проверить. подбери к ним прверочные слова. прицеп ошибка коровка лёгкие червяк шкаф город торт шишка ложки.

Русский язык

Подчеркни в словах только те парные согласные, которые нужно проверить. подбери к ним прверочные слова. прицеп ошибка коровка лёгкие червяк шкаф город торт шишка ложки.

Автор: Гость