В аквариуме длиной 30 см и шириной 20 см,галита вода, до высоты 25 см. Определить давление силу давления на дно аквариума

Гость: Гость:

Дано: a=30см=0,3 м b=20см=0,2 м h=25 см= 0,25 м p=1000кг/м в кубе Найти :p,F Решение: p=p*g*h p=1000кг/м в кубе *10Н/кг*0,25=2500 Па=2,5кПа F=p*S S=a*b F=p*a*b F=2500 Па*0,2м=150 Н Ответ: p=2,5кПа,F=150 Н