Какое слово ИДБАО стихотворение

Литература
Какое слово ИДБАО стихотворение
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Автор: Гость
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Гость:
Ну не знаю..........Может обида???
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