Ребят Помогите с математикой! Очень очень срочно надо! 1. Координаты точек на координатной плоскости 2. учащиеся младших классов составляют 45% всех учащихся школы, сколько всего учащихся в школе если мл. школьников всего 180 ...

Математика

Ребят Помогите с математикой! Очень очень срочно надо! 1. Координаты точек на координатной плоскости 2. учащиеся младших классов составляют 45% всех учащихся школы, сколько всего учащихся в школе если мл. школьников всего 180 человек?

Автор: Гость