Ребят Помогите с математикой! Очень очень срочно надо! 1. Координаты точек на координатной плоскости 2. учащиеся младших классов составляют 45% всех учащихся школы, сколько всего учащихся в школе если мл. школьников всего 180 ...
Математика
Ребят Помогите с математикой! Очень очень срочно надо! 1. Координаты точек на координатной плоскости 2. учащиеся младших классов составляют 45% всех учащихся школы, сколько всего учащихся в школе если мл. школьников всего 180 человек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (х координата ;у координата) 2. х - всего учеников ( 100 %) 180 - мл.классы (45%) х = 180*100/45 = 400 учеников
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