Напишите сочинение на тему ,,Теория идеи Раскольникова и ее крах,, по произведению Преступление и наказание ( в сочинение должно быть не менее 500 слов)

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Роман Достоевского «Преступление и наказание» можно отнести к числу величайших творений того времени. Роман был написан Достоевским в очень тяжелый для России период, когда пошатнулись традиционные основы нравственности. Действие романа происходит в Петербурге, в конце шестидесятых годов девятнадцатого века. Несмотря на то, что действие происходит в Петербурге, автор показывает нам город больным и безрадостным. Это помогает нам лучше понять состояние героев. Достоевский показывает нам жизнь нижнего слоя населения, с его проблемами. Главный герой в романе - Родион Раскольников. Родион – молодой человек, он «был замечательно хорош собою, с прекрасными глазами, темно-рус, роста выше среднего, тонок, строен», но «до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу ….шляпа была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, в дырках и пятнах...»Учился в университете на юридическом факультете ,который оставил из-за отсутствия средств. Вместо комнаты у Раскольникова была «крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жал кий вид со своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок». Радион хочет изменить мир к лучшему, но доведенный до крайности. выдвигает страшную идею, по которой общество делиться на две категории: люди-правители, которым для достижения своей цели позволительно совершить преступление, и все остальные , человечество, слабое и покорное. Раскольникова волнует вопрос: «вошь ли я, как все, или человек?.. Тварь ли я дрожащая или право имею?..»Причислив себя к «право имеющим» Раскольников решил убить старуху процентщицу. Из рассказа, случайно услышанного Раскольников узнает, что старуха очень богата. Дряхлая ростовщица безжалостна и жадна. Совершив убийство Раскольников думал, что спасет сотни жизней :свою семью от нищеты, поможет семье Мармеладова. Родион решает переступить черту ,которая отделяет его от этих»великих людей». В душе героя происходит внутренняя борьба. Он уверен в правильности своей теории, но ему тяжело переступить через свою совесть. И все-таки переступив через свою совесть он убивает не только процентщицу, но и ее сестру Лизавету. Раскольников убивает Лизавету случайно, как нежеланного свидетеля. Лизавета была безобидной, кроткой женщиной, нуждавшейся в помощи и защите. Совесть мучает Раскольникова, он боится разоблачения, теряет над собой контроль, его подозрительность не дает ему спокойно жить дальше. Деньгами, спрятанными в укромном месте он так и не воспользовался, не смог ни кому помочь. Он разочаровывается в себе, но не отрицает свою идею. Он больше не может терпеть и хранить все в тайне, он признается Соне Мармеладовой в преступлении. Раскольников видит в ней себя, ведь она тоже убивает себя как личность, живя « по желтому билету».Соня отличается от Раскольникова ,оказывается лучше его. Даже в таких условиях она сумела остаться высоконравственным человеком. Она распоряжается своей жизнью, ради других, а не чужими, ради себя.«Не для того, чтобы матери помочь, я убил - вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое…. мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею...» Достоевский поднимает проблему вседозволенности , возвышение одного человека над другим. Он показывает, как эта, казалось бы, довольно логичная и хорошо выстроенная теория , разбивается на практике, принося мучения, страдания, и в конце концов , раскаяние героя романа.