Третий номер,пожалуйста. Решить систему уравнений.

Алгебра
Третий номер,пожалуйста. Решить систему уравнений.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на фото смотри
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
СРОЧНО ПЕРЕВОД ПРИДЛОЖЕНИИЙ НА АНГЛ ПОЖ МЫ С МАМОЙ БРАТОМ И ТЁТЕЙ ЕЗДИЛИ В МОСКВУ. ТАМ МЫ БЫЛИ В ЦИРКЕ. МНЕ ОМОБЕНО ПОНРАВИЛИСЬ СЛОНЫ ОНИ СТОЯЛИ ...
Ответить
Литература
Напишите сочинение на тему ,,Теория идеи Раскольникова и ее крах,, по произведению Преступление и наказание ( в сочинение должно быть не менее 500 ...
Ответить
Математика
Ребят Помогите с математикой! Очень очень срочно надо! 1. Координаты точек на координатной плоскости 2. учащиеся младших классов составляют 45% в...
Ответить
Алгебра
Срочно!!!!:Розв'язати рівняння:3х2+5х=0
Ответить
Математика
15% вклада составляет 4500р. Сколько рублей составляет вклад?
Ответить