Какие взаимосвязи между - дуб, кузнечик , клевер , синица , грач , пшеница , гусеница , сова , мышь.

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Какие взаимосвязи между - дуб, кузнечик , клевер , синица , грач , пшеница , гусеница , сова , мышь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. У каждого слова орфограмма в корне
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