СРОЧНО ! ПОМОЩЬ ! ДАМ 39 БАЛЛОВ ! Существительное, женского рода , в единственном чи??ле , 3-го склонения , с шипящей на конце , в предложном падеже
Русский язык
СРОЧНО ! ПОМОЩЬ ! ДАМ 39 БАЛЛОВ ! Существительное, женского рода , в единственном чи??ле , 3-го склонения , с шипящей на конце , в предложном падеже
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О вещи П.п. з скл.вещь она моя ж. р.
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