3х-4/3+7х-10/11 =2х+5/3 -1 Решите пожалуйста! /-это черта дроби ...
Математика
3х-4/3+7х-10/11 =2х+5/3 -1 Решите пожалуйста! /-это черта дроби ...
Ответ(ы):
Гость:
3х+7х-2х=4/3+10/11+5/3-1 8x=(44+30+55)/33-1 8x=2 30/33 x=32/(11x8) одиннадцать умножить на восемь х=4/11
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