Помогите пожалуйста))))))))) 1) Mg + O2 = 2) Ag + HCl = 3) Na + H2O = 4) Fe + CuCl2 = 5) Cu + H2SO4 = 6) Hg + H2O =
Химия
Помогите пожалуйста))))))))) 1) Mg + O2 = 2) Ag + HCl = 3) Na + H2O = 4) Fe + CuCl2 = 5) Cu + H2SO4 = 6) Hg + H2O =
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