Выписать слова в которых букв больше чем звуков: сирень,пальто,девочка,барс,гюрза,слива,письмо,тюльпан,песок,бабочка,воробьи,дождь,воробей.

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Выписать слова в которых букв больше чем звуков: сирень,пальто,девочка,барс,гюрза,слива,письмо,тюльпан,песок,бабочка,воробьи,дождь,воробей.

Автор: Гость