Выписать слова в которых букв больше чем звуков: сирень,пальто,девочка,барс,гюрза,слива,письмо,тюльпан,песок,бабочка,воробьи,дождь,воробей.

Русский язык
Выписать слова в которых букв больше чем звуков: сирень,пальто,девочка,барс,гюрза,слива,письмо,тюльпан,песок,бабочка,воробьи,дождь,воробей.
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Автор: Гость
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Гость:
Сирень, пальто, письмо, тюльпан, воробьи, дождь .
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