(90-42:3×2):2=сколько будет
Математика
(90-42:3×2):2=сколько будет
Ответ(ы):
Гость:
1) 42:3=14 2)14*2=28 3)90-28=62 4)62:2=31 ответ: 31
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