-3х - 8х + 3х = -32 Мне срочно нужно это решить! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

-3х - 8х + 3х = -32 Мне срочно нужно это решить! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость