-3х - 8х + 3х = -32 Мне срочно нужно это решить! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика
-3х - 8х + 3х = -32 Мне срочно нужно это решить! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-3х-8х+3х=-32 -8х=-32 х=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА. 1,2,3
Ответить
Математика
Начертить координатную прямую с единичным отрезком равным 10 клеткам
Ответить
Обществознание
Некоторые считают, что наказание за ряд преступлений должно быть ужесточено, посколько только суровое наказание заставит потенциальных нарушителей ...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!!!!! срочно надо перевод!!!! название ( Путешествие во сне ) Однажды в далёкой Англии в доме N4 в 10 квартире. Жила одна семья ...
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике угол при основании равен 30 градусов. чему равен угол при вершине
Ответить