-3х - 8х + 3х = -32 Мне срочно нужно это решить! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
-3х - 8х + 3х = -32 Мне срочно нужно это решить! Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
-3х-8х+3х=-32 -8х=-32 х=4
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