СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА. 1,2,3
Алгебра
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА. 1,2,3
Ответ(ы):
Гость:
1)=(a^2+ab+ab+b^2)(a+b)=a^3+a^2b+a^2b+ab^2+a^2b+ab^2+ab^2+b^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 2)9/25*25-1/64*16=9-1/4=8 4/4-1/4=8 3/4 3)a)=-1+1=0 b) 1+0+1=2
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