Начертить координатную прямую с единичным отрезком равным 10 клеткам

Математика
Начертить координатную прямую с единичным отрезком равным 10 клеткам
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Просто начерти прямую, отметь 0, потом отсчитай вправо 10 клеток это будет 1, еще 10 клеток ,это будет2
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