3класс с 13 номер 1 . Задание: Составь из данных слов предложение и запиши его Слова: Конец,весна,появились,одуванчик Помогите пожалуйста
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3класс с 13 номер 1 . Задание: Составь из данных слов предложение и запиши его Слова: Конец,весна,появились,одуванчик Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В конце весны появились одуванчики
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