3класс с 13 номер 1 . Задание: Составь из данных слов предложение и запиши его Слова: Конец,весна,появились,одуванчик Помогите пожалуйста

Русский язык

3класс с 13 номер 1 . Задание: Составь из данных слов предложение и запиши его Слова: Конец,весна,появились,одуванчик Помогите пожалуйста

Автор: Гость