Периметр треугольника ABC равен 17/20 м. сторона AB равна 17/50 м сторона BC на 9/50 м короче AB. Найдите длину стороны AC. выручте плиз(срочно надо)

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Периметр - это сумма длин всех сторон Р = 17/20 (м) - периметр треугольника АВ = 17/50 (м) - одна сторона треугольника ВС = 17/50 - 9/50 = 8/50 (м) - другая сторона треугольника АС - ? (м) - третья сторона треугольника ---------------------------------------------------- АС = Р - (АВ + ВС) АС = 17/20 - (17/50 + 8/50) = 17/20 - 25/50 = 17/20 - 1/2 = 17/20 - 10/20 = 7/20 (м) - третья сторона треугольника Ответ: 7/20 м. 2 способ (переводим обыкновенные дроби в десятичные). 17/20 = 85/100 = 0,85; 17/50 = 34/100 = 0,34; 9/50= 18/100 = 0,18 1) 0,34 - 0,18 = 0,16 (м) - сторона ВС; 2) 0,85 - (0,34 + 0,16) = 0,85 - 0,5 = 0,35 (м) - сторона АС. Ответ: 0,35 м.