3км-827м 25км 96 -19км901м
Математика
3км-827м 25км 96 -19км901м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3км-827м=3000-827=2173 3км=3000м 25км96м-19км901м=25096-19901=5195=5км195м 25км=25000м 19км=19000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Правильно ли решен пример. (4,08:(-1,7)-0,6):0,15*(-0,001)=0,002 1) 4,08:(-1,7)=-2,4 2) -2,4-0,6=-3 3) -3:0,15=-20 4) -20*(-0,001)=-0,02
Химия
Установите соответствие между формулой вещества и классом (группой) неорганических соединений , которому (ой) оно принадлежит ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА ...
Русский язык
В каком порядке должны следовать предложения, обозначеннеые буквами , чтобы получился связный текст? Допиши 4-6 предложений , продолжив текст. А....
Математика
Начертите три отрезка длина первого равна 4 сантиметра что составляет 1 третью длины второго отрезка длина третьего равна 1 вторая второго отрезка
Алгебра