3sin^2x+cos^2x-2sin2x=0 на промежутке от 3п/2 до 4 пи. плиз срочно
Математика
3sin^2x+cos^2x-2sin2x=0 на промежутке от 3п/2 до 4 пи. плиз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin(2x) = 2*sin(x)*cos(x), 3sin^2(x) + cos^2(x) - 4*sin(x)*cos(x) = 0; 3*tg^2(x) - 4*tg(x) + 1 = 0; tg(x) = t; 3t^2 - 4t + 1 = 0; D/4 = 4 - 3 = 1; t1 = (2-1)/3 = 1/3; t2 = (2+1)/3 = 1. 1) tg(x) = 1/3; x = arctg(1/3) + п*n; n-целое число. 2) tg(x) = 1; x = arctg(1) + п*m = (п/4) + п*m, m-целое число. Ответ. x = arctg(1/3) + п*n; n целое число, или x = (п/4) + п*m, m целое число.
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