(3целых 1\4+1целых1\6:1целых 5\9):2 целых2\7+5 целых1\9:7целых 2\3

Гость: Гость:

Первое всегда делаем то, что в скобках.1)Сначала деление:1 1/6:1 5/9=7/6:14/9=3/42) 3 1/4+3/4=43)4:2 2/7=4/1:16/7=7/44)5 1/9 : 7 2/3=46/9:23/3=46/9 х 3/23=2/35)7/4 +2/3=21/12+8/12=29/12=2 5/12