Спиши. Вставь, где надо ь. Укажи род имён существительных. Обруч... грильяж... гар??ж... дич ... фотомонтаж... печ ... врач... змеёныш ... гуляш... лохмач... слепыш... ветош... платёж... грач... глуш... дрож ......
Русский язык
Спиши. Вставь, где надо ь. Укажи род имён существительных. Обруч... грильяж... гар??ж... дич ... фотомонтаж... печ ... врач... змеёныш ... гуляш... лохмач... слепыш... ветош... платёж... грач... глуш... дрож ... ландыш... мятеж... немощ... бреш... молодеж... вещ... престиж... детёныш... фальш... монтаж... туш... Эрмитаж... несмышлёныш... обглодыш... чуваш элекропеч гусёныш коклюш радиопортаж сотоварищ душ тиш
Ответ(ы):
Гость:
Где сущ. в ж.р там ь знак ставится, а там где м.р ь знак не ставитя
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