Что произошло в 480 году до н.э.

История
Что произошло в 480 году до н.э.
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Гость:
В 480 году изготовлены монеты посвящены олимпийским играм по приказам Анаксиласа, правителям городов Мессаны и Региума в честь своей победы.
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