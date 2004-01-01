Переведите текст на казахский Мой любимый актер Шакен Айманов потому что он наш ??емляк. Он снимает отличные фильмы. Он очень хороший актер. В честь него в Павлодаре назван кинотеатр

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Переведите текст на казахский Мой любимый актер Шакен Айманов потому что он наш ??емляк. Он снимает отличные фильмы. Он очень хороший актер. В честь него в Павлодаре назван кинотеатр

Автор: Гость