Переведите текст на казахский Мой любимый актер Шакен Айманов потому что он наш ??емляк. Он снимает отличные фильмы. Он очень хороший актер. В честь него в Павлодаре назван кинотеатр

Қазақ тiлi
Переведите текст на казахский Мой любимый актер Шакен Айманов потому что он наш ??емляк. Он снимает отличные фильмы. Он очень хороший актер. В честь него в Павлодаре назван кинотеатр
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Менің ең сүйікті әртісім - Ш.Айманов, өйткені ол- біздің жерлесіміз. Ол тамаша туындылар түсіреді. Сонымен қатар, ол - өте жақсы әртіс. Оның құрметіне Павлодар қаласындағы кинотеатрға оның есімі берілген.
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