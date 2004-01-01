Переведите текст на казахский Мой любимый актер Шакен Айманов потому что он наш ??емляк. Он снимает отличные фильмы. Он очень хороший актер. В честь него в Павлодаре назван кинотеатр
Қазақ тiлi
Переведите текст на казахский Мой любимый актер Шакен Айманов потому что он наш ??емляк. Он снимает отличные фильмы. Он очень хороший актер. В честь него в Павлодаре назван кинотеатр
Ответ(ы):
Гость:
Менің ең сүйікті әртісім - Ш.Айманов, өйткені ол- біздің жерлесіміз. Ол тамаша туындылар түсіреді. Сонымен қатар, ол - өте жақсы әртіс. Оның құрметіне Павлодар қаласындағы кинотеатрға оның есімі берілген.
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