Из 42 учястников конкурса 6 человек стали призерами сколько учястников конкурса не стали призерами
Математика
Из 42 учястников конкурса 6 человек стали призерами сколько учястников конкурса не стали призерами
Ответ(ы):
Гость:
42-6=36(уч) Ответ:36 участников не стали призерами
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