Напишите пожалуйста 10 поговорок о трудолюбии!!!!!
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Напишите пожалуйста 10 поговорок о трудолюбии!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1.Без труда не выловишь рыбку из пруда. 2.Живи своим умом, а честь расти трудом. 3.Не богатству почет, а труду. 4. Трудовая копейка впрок идет 5. Земля труд любит. 6.Кто первый в труде, тому слава везде 7.Кто труд любит, долго спать не будет 8.Знание и труд новый быт дают 9.Век живи — век трудись, а трудясь, век учись 10.Благо жизни — в труде
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